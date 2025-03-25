Ian孖3隊友爭歌王戰張敬軒　MIRROR霸實多項最後五強

一年一度的ViuTV主辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》頒獎禮將假啟德體藝館舉行，年度歌手獎的「男歌手」、「女歌手」、「組合」、「樂隊」、「唱作歌手」、「新人男歌手」、「新人女歌手」、「新人組合」及年度歌曲大獎的「流行歌曲」、「搖滾歌曲」、「節奏藍調歌曲」、「跳唱歌曲」，共12項目的最新五強走勢終於出爐。

頒獎禮中，最受矚目及競爭至激烈的獎項之一年度歌手獎「男歌手」中，5強分別為Ian、張敬軒、姜濤、Edan及Anson Lo，同樣是一如以住「軒仔力抗4鏡」的「無驚喜」局面；至於「女歌手」5強，上年已躋身5強的Gin Lee（李幸倪）、陳蕾、Serrini當然繼續有得留低，近年走勢凌厲的後起之秀雲浩影（Cloud）及陳凱詠（Jace）亦順利入圍有份爭獎。

年度歌曲大獎方面5強，4位鏡仔各自有歌曲入圍年度歌曲大獎中的「流行歌曲」、「搖滾歌曲」、「節奏藍調歌曲」、「跳唱歌曲」4大類別，當中姜濤以《好得太過份》、《黑月》分別角逐「流行歌曲」及「跳唱歌曲」兩個類別，同林家謙、馮允謙（Jay Fung）一樣有兩首歌入5強。其他MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan、Jer聯同Jace、COLLAR、MIRROR、洪嘉豪、陳蕾等亦有份入5強，較特別是「流行歌曲」5強是全男班。

另外，總結過去兩個頒獎禮，獎量是MIRROR之冠的Ian以王子Look現身電台宣傳新歌《悲觀主義》，他透露今年計劃以歌曲剖白最真實情感，陪伴歌迷共度情緒變化，亦望有機會參與電影工作。