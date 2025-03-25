花款種類多　意菜迷人

平易近人的意大利菜，總是滲入每個家庭，平時在家醫肚，意粉是個最好選擇。想和朋友開餐，到大大碟的意大利餐廳最好不過，若想來點高級意式菜饌，坊間也有不同的選擇，趁有新菜單推出，又有機會慢慢歎。

又食又拎

高質食材任你揀任你食，都真係幾開心。尖沙咀意大利餐廳全新推出無限時用餐時間的Deluxe 6-course Set Menu，標榜即點即整。客人先品嘗前菜、湯品、沙律、海鮮和肉類主菜及甜品各1款，享用完後就可以無限追加37道其他菜式。當中包括油封鴨、秘製龍蝦湯、A5鹿兒島和牛小排、炭烤鹿肉、香煎鵝肝和巴斯克芝士蛋糕等，升級可歎到鹿兒島A5和牛西冷及炭燒龍蝦尾，吃喝飽足後，還可以將1支秘製二星龍蝦帶走，返屋企慢慢回味。

手製意粉

手工和機製的意粉，可明顯吃出分別。尖東五星級酒店意大利餐廳和本地自家製意粉工場合作，推出一系列手作意粉。海膽絲帶麵包龍蝦海膽醬和黑松露，芳香鮮味，烚牛面頰隻槽麵以番茄燴牛面頰配紅酒燒汁，分外入味。其他還有軟穀蟹意大利幼麵、乾式熟成辣肉腸絲帶麵、番茄芝士戒指和野菌貝殼粉選擇，各其滋味。

滲出創意

經創意演繹的菜式，味道和層次都變得豐富。中環意大利餐廳近日推出全新菜單，青瓜甜蝦薄片配柑橘油適合春夏享用，米蘭沙鍋燉豬肉配皺葉甘藍是倫巴第的手工菜，新版本是將豬肉不同部位分開煮，入口更輕盈。重新設計的24個月帕爾馬芝士炭烤茄子配烤番茄醬，醬汁加酸豆，配麵包粒和芝士更爽脆。其他還有紅蝦魚湯貝殼粉、白蘆筍湯、意大利雲吞配蘑菇汁、核桃青醬扁意粉配辣油、豬蹄凍配烤麵包和小牛扒配時令蔬菜等，最後以自家製桑梅雪葩和配製車厘子意式奶凍作結，最是滿足。