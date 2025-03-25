張馳豪化身「中古戰士」　陳楨怡咀嘴嗌神奇

歌手張馳豪（Aska）為無綫外購劇《大奉打更人》唱主題曲《劇本殺》，與陳楨怡（Celina）為主題曲拍攝MV。為給觀眾新鮮感MV破天荒用上九成AI製作，內容天馬行空，兩人先在圖書館相遇，之後齊齊穿越到打機世界，Aska化身中古「猛男戰士」勇救「仙氣公主」陳楨怡，Aska不惜上山下海，騎上巨龍，對抗怪獸，最後抱得美人歸，情深咀咀。最齊齊乘坐巨龍穿越時空，返回現實胸貼胸對望，相當浪漫。

MV由AI新科技製作，Aska與陳楨怡要在綠布幕前靠想像力，擺出各種導演要求的動作以收集兩人的眼、耳、口、鼻、面形、輪廓、表情等等數據用作後期製作，Aska接受訪問時透露拍攝了近6小時：「要從8個唔同嘅角度拍攝Reference硬照，要做好多唔同嘅表情同埋動作，例如拎劍、跌落水嘅動作咁，好考想像力，對演戲都有幫助。」

首次參與MV拍攝的陳楨怡就碰上破天荒AI製作，覺得精彩刺激，效果逼真及夢幻。MV中她與Aska咀嘴兼胸貼胸深情對望，但她覺得最不可思議的是其實全程拍攝大家也沒有同場，最後一幕的深情對望全靠想像演出來，她笑謂拍攝時就位有一定難度：「嗰幕我要一路對住個Mon，然後要靠想像去就番個角度，拍嗰陣成隊crew都有笑，有時唔覺意挨得太近，出嚟嘅效果就變到好似靈魂出竅咁。」