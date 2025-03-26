【是日通勝】

農曆二月廿七

乙巳年 己卯月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：整路、飾垣

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：34、21、35

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：謹記防人之心不可無，以免小人有機可乘。

金牛座：與人合作講求互相協調，不能太自我中心。

雙子座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失勿太介懷。

巨蟹座：談情說愛的吉日，單身者悉心打扮可增魅力。

獅子座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

處女座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

天秤座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

天蠍座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

人馬座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

山羊座：整體運勢不錯，但財運較差，要小心理財。

水瓶座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

雙魚座：財運好但不是天降橫財，要謹記多勞多得。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）鼠 煩惱多

鼠：是日沖煞，冷戰傷感情，要控制脾氣。

牛：多點稱讚，少點批評，伴侶會更愛你！

虎：易被騙子乘虛而入，分分鐘人財兩失。

兔：成功擺脫小人的掣肘，工作更為順利。

龍：財運一般，身邊多小人，帳目要分明。

蛇：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

馬：獲貴人出手相助，工作表現漸入佳境。

羊：桃花運稍遜，略微改變形象會有好處。

猴：領導才能得到發揮，易獲同事們認可。

雞：人際關係出問題，做事要顧別人感受。

狗：易遇上合眼緣對象，不妨由朋友做起。

豬：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

催旺小孩讀書運

家有小孩，除了身體健康，最希望他們讀書考試順利，讀書當然要靠努力，然而配合今年蛇年的文昌方位，增強文昌力量，有望助小孩學業進步。

坊間常提及的文昌，傳說是一位神仙，稱為文昌帝君，原名張亞子，是書塾老師，被朝廷賞識當上文官，卻因得罪權貴而被調職武官，戰死沙場。死後玉帝賞其執掌文昌府，負責世人的學業及考試，與武昌帝關公齊名。現時仍有文武廟供奉文昌帝君，不少人會拜祭祈求子女考試順利。

四綠文昌星屬木，而綠色及數字「4」均代表木，2025蛇年四綠星飛臨正西，如果住所正西方剛好是大門、小孩的睡房或書房，小孩今年的讀書運會明顯加強，不用太過操心。

因文昌屬木，而綠色及數字「4」均代表木，所以今年正西位置最適合放置4支水養富貴竹來催旺，如果不適合放置水種植物，也可以選擇綠色植物圖案的家居飾品，加以催旺。

如果小孩的書房或睡房位處正西，今年房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，當然，其他綠色物品，如文昌塔或筆座等，都有助帶旺文昌星。