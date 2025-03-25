李蘊驚爆離婚2年：跨過低潮就好！

藝人李蘊傳與老公婚姻亮紅燈，她接受東網獨家訪問，直認已離婚2年，她說：「係離婚，不過唔講詳情啦，有法律嘢，好麻煩，不過唔使擔心我，其他唔回應啦。」問到結婚8年，跨過7之癢，但仍離異收場可感可惜？她說：「咁每個人都會有開心同唔開心嘅時候嘅，人生都會有高潮同低潮！跨過就好！（有冇喊過？）時間係最好嘅解藥，要學識珍惜所有嘢，人要向前看，呢排見到咁多無常嘅事，珍惜每一日活着，人總需要勇敢生存。」

至於離婚可否因第三者有關？她拒作答，只說：「關於原因嘅所有嘢都唔可以回應，體諒吓，低調、低調。（身邊朋友可知你離婚？）身邊朋友其實都知道，不過都幫我保守秘密 始終家事一向都低調，而我媽媽永遠係媽媽係永遠最愛我亦係我最愛嘅人。」問到和前夫是否再見亦是朋友，她說：「爸爸、媽媽嘅角色係永遠嘅。」

至於回復單身的生活，李蘊表示一切安好，現時要自力更生，所以希望有更多工作機會：「好期待有機會拍戲同唱歌囉，一直Keep住做直播同唱歌，係收入唔穩定，不過都可以養活自己， 所以都要開始諗吓其他方面發展，嚟緊我會同人合作拍片，講吓愛情話題。」

有指她已搬回香港公屋陪媽媽住？她指一直都是香港及廣州兩邊走，笑謂：「我返香港梗係住屋企㗎，冇理由有屋企唔返住酒店㗎嘛，香港有嘢做就返香港囉，（可考慮長長駐香港？） 暫時唔會，香港租金貴貴，不過得閒都會返嚟搵朋友玩。」