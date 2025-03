荷里活男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)是眾人偶像,不過原來他亦有自己的偶像,更有機會與偶像合作拍戲。

里奧仔最近於紀錄片《I Am Luke Perry》接受訪問,在訪問中他自爆是男星Luke Perry的粉絲,而2019年他們有機會在電影《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in ...Hollywood)中合作。他於訪問中自爆被對方電親:「我同佢見面時已即時被佢嘅友善而電倒。能夠喺片場見到Luke Perry即時感覺到興奮。簡直無懈可擊!」里奧仔憶起當年年輕時Luke就有如電視版的新占士甸(James Dean),所有人都被他迷倒。

不幸地,Luke於2019年3月因中風而英年早逝,終年52歲。他於《從》片上映前4個月離世,無緣親睹自己於片中的最後演出。