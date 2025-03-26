《哪吒3》傳趕工！劉昊然搶先倫敦《探》路　沈騰「自己打自己」

今年內地電影賀歲檔賣個滿堂紅，各投資方乘勢追擊籌拍明年賀歲片，網上瘋傳《哪吒3》落實瞄準這塊「肥豬肉」，男星劉昊然主演的《唐人街探案4》將遠赴英國倫敦取景，沈騰主演的《飛馳人生3》再找來黃景瑜及于適助陣。

內地蛇年賀歲動畫《哪吒之魔童鬧海》於全球大收逾20.73億美元（約160億港元）票房，連帶本年內地賀歲片總票房衝上史無前例的佳績，飆升至破200億元人民幣（約214億港元），令這個檔期續成兵家必爭之地，近日一眾華語片製片人已蠢蠢欲動，踏出籌拍馬年賀歲片的第一步，網上更有不少網民創作，釋出相關的「宣傳海報」！

賈玲周星馳加入戰團？

據悉，由陳思誠牽頭的《唐人街探案》系列即將來到第4輯，與今年初推出的前傳《唐探1900》同樣瞄準賀歲檔上畫。前3輯先後到訪日本及泰國等地開工，今次將轉戰英國外景，而身為「鐵膽演員」的劉昊然日前受訪，透露近日首次到訪倫敦，且笑言已走遍很多地方，先行「踩場」以適應稍後的拍攝環境。沈騰的《飛馳人生》系列亦迎來第3輯，同樣鎖定明年賀歲檔，並找來型男黃景瑜及于適助陣，消息傳出後即引起熱議，而沈騰主演的另一新片《歡迎來龍餐館》亦盛傳會加入賀歲檔，意味出現「自己打自己」的情況。

《哪吒》系列導演餃子早前宣布閉關，有傳已展開《哪吒3》的前期工作，雖倘未獲進一步佐證，但網上已瘋傳該片會於馬年大年初一上映。至於女星賈玲與楊紫主演的《轉念花開》、吳京與謝霆鋒主演的《鑣人》以及周星馳領軍的《女足》都被指瞄準賀歲檔意欲分一杯羹，絕對星光熠熠。

相反，本年港產片賀歲檔票房被形容為「近10年最差」，業內人士歸咎於籌拍時間太匆忙，有指有片商已吸取教訓作出調節，盛傳首套賀歲片《萬壽無疆》定於下月開鏡，找來久違了的元華出演男主角之一，劇情交代兩代天師大鬥法，融入港式笑點望引起觀眾共鳴。