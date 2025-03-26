周永恒踩風火輪被捕後親回應　澄清冇醉酒5月再報到

負面新聞多多的藝人周永恒（Roy）再惹上官司，涉嫌在天水圍行人路使用電動單輪車（俗稱風火輪）時，被多名執法人員截停及撳地制服，期間他情緒激動不停大叫，執法部門以「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」拘捕，他獲准保釋候查，須於5月中旬返署報到。

事發後，Roy首度曝光並重回被拘現場，片中精神無異的他戴上Cap、眼鏡及身穿牛仔褸，由未有出鏡的作詞人因葵先交代拍片的原因，他說：「今日嚟呢度係因為寫咗首歌好耐，但一直揀唔到適合人選去唱呢首歌《無我》，直至尋日（24號）發生咗你（周永恒）呢件事，就覺得好適合人你去唱，麻煩你演繹一次。」之後Roy邊彈結他邊自唱：「無人自殺 無人失蹤 無病痛 無自由 閒事莫理 無人搬走 直到規例要守 象徵性懲罰…」

唱畢全首歌後，Roy開腔說被拘捕的地方正是其寓所樓下，現他被控告兩項罪名，2千元保釋，5月16日再報到，先多謝各界關心及公開道歉謂：「我知引起咗好多新聞出嚟，講聲唔好意思要你哋關心。」又聲稱想交代已接受酒精呼氣及毒品測試，分別是零度及沒有濫藥，再展示傷勢：「雙手損咗，個手機Mon碎咗，嚟緊我會有更多嘢同大家接觸，唔係淨係呢啲『生活瑣事』都要搞到上新聞，又令到大家擔心，多謝你哋。」

Roy接受訪問時表示之前左腳韌帶撕裂，行動帶點不便，現雙手又受損，直接影響了生計：「依家唔可以再做送外賣，原來有監製搵我搞電影音樂，但發生咗呢件事，我同監製講可以唔出我名，但佢哋都話唔合作住，連想爭取嘅工作機會都冇埋，我都係想搵啲錢養吓個仔啫。（日後有咩打算？）會繼續做歌嘅，仲打算想學理髮，將來或開間髮型店幫人剪頭髮囉。」另外，Roy自言收到有人提醒他要保持低調，令他感一頭霧水。