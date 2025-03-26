碎粉四大功能　還你乾爽劉海

香港氣候炎熱潮濕，女士們化妝時一定要做好定妝功夫，否則一出門，整個妝就瞬間溶曬，剛剛的辛勤瞬間付之一炬。不過，碎粉除了可以讓妝效更持久之外，其實還有許多其他用途，以下就為大家整理了碎粉的4大用途。

1.乾爽蓬鬆劉海

對於特別容易出油的人士，頭油和面油夾擊，令劉海和髮根變得油笠笠。遇到此問題，手頭上沒有乾髮噴霧的話，也可以試試碎粉，只需要用粉撲沾取碎粉，並不斷輕拍揉搓髮根，因為碎粉具有不俗的吸油效果，髮絲馬上就能回復乾爽蓬鬆。

2.打造霧面唇妝

唇膏除了有顏色之分外，還有許許多多的質地，像是啞光、緞面、奶油、潤澤、鏡面等，同一顏色、不同質地的話，感覺亦各有不同，不過這並不代表需要買齊各種質地，只需運用透明啫喱和碎粉就能打造不同質地。喜歡啞光霧面的效果，可以在嘴唇前放張紙巾，然後隔着紙巾以化妝掃沾取碎粉輕輕按壓唇部，唇妝就會變成啞光質地。

3.解首飾死結

幼身的項鏈特別容易纏繞成一團，往往需要花上數分鐘去解結。如果是臨出門佩戴首飾時才發現問題，往往會心急，死結越扯越緊。這時便能在手心倒上一些碎粉，並將項鏈輕搓數下，便能輕鬆解開死結。

4.防潮吸濕

碎粉作為粉狀化妝品除了具有吸附油脂的功能，還有吸濕防潮的作用。過期的碎粉可以放入茶包袋中，便能秒變吸濕包，並放入鞋櫃、衣櫃等有需要的地方。