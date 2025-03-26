【簡潔生活學】好好記下美麗的家

打開IG，除了看家人朋友或偶像的動態，你還會追蹤那些帳號呢？潮流KOL？美食旅遊？可愛動物還是技術教學？社交媒體內，各式各樣的主題內容都有，只要內容有趣夠分量，必然會吸引粉絲。

最初使用IG時，出門前也會上載OOTD（Outfit of the day），一來Mix & Match是我的興趣，每天穿上喜歡的衣服是十分幸福，加上穿得好看，也予人良好印象。試想想，走在街時，你想望到一個整潔亮麗還是不修邊幅的人？上班時，你想坐在對面的同事是醒目有型，還是烏眉瞌睡？

每個人都愛美，毋須穿金戴銀，但只要穿搭得宜，即使未能獲得讚美，也令自信心提升，所以絕對是有正面影響。

除了這個原因，拍照記錄穿搭，可以更了解自己適合那種風格，留意自己的變化，包括面貌體形、品味與氣質，隨着轉變而作出適當調整，把自己保持最佳狀態。

同樣地，這個方法也很適合用在家居，尤其是那些新居入伙或完成「斷捨離」的朋友，因為見過不少情況，明明新居裝修得漂漂亮亮，半年後再探訪便已經「走了樣」；也有整理後的個案，三個月或半年後又打回原形，雜物再次堆積起來。

想家居「不走樣」，應該拍下照片記錄「最美的樣子」，定期拿出來檢視，對比一下衣櫃是否沒那麼「清秀」？枱面的雜物是否又「長高」了？借助用相片記錄，為家居Keep Clean and Tidy吧！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial

Instagram：mcm_professional_organizer