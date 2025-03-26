張振朗用腳食意粉提子　挑戰人體柔軟極限感爆喜感

視帝陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等主演的無綫劇集《奪命提示》昨晚一集的「兒童院」個案正式落幕，對於楊卓娜的超班演技，網民再度予以高度認可，力推她榮膺年終女配角獎項殊榮之餘，還指此劇乃她從演23年的代表作！

之後劇中個案一個比一個緊張，更滲入了不少搞笑元素，本周主力「搞笑擔當」落在振朗身上。劇組發布最新預告宣傳照，照片所見，振朗除了做盡滑稽表情包、用口「轉筆」外，更挑戰人體柔軟極限，分別用腳持叉食意粉及用腳將提子一嘢放入口，齋睇相都感受到振朗的澎湃喜感！振朗接受TVB.COM訪問時，笑言沒想過原來打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場同時用來搞笑：「我真係估唔到㗎，我拍呢套嘢係拉筋拉得好勁嘅，開頭拍動作場口時，我每次都差唔多早45分鐘去到現場拉定筋，無非係想保護自己唔好受傷，因為會影響之後嘅拍攝。但跟住慢慢就需要越嚟越少時間去熱身，最後直頭唔需要拉（筋），因為啲筋已鬆咗好多。」

振朗還提及用腳食意粉及提子的場口，全因劇中他想向劉穎鏇箍煲，並指因為監製Jazz的一句座右銘而決定豁出去：「呢場戲最開心係排嗰陣我哋已經喺度笑，我哋好認真排㗎喎，但反而仲好笑。而最後我將隻腳擺晒入口，其實係Jazz嘅提議，佢話你（橫掂）食就食埋佢啦，有句Jazz嘅說話我好鍾意：『一係唔好做，要做就做盡佢！』」出名愛鑽研演戲的振朗，還開心分享自己拍搞笑戲時對自己的要求：「拍搞笑得一下㗎咋，你能夠做到就好笑，做第二次可能已經冇咁好笑，做第三次更加冇得好笑。所以如何去控制嗰個Moment係好重要，所以有時排戲，我覺得有啲嘢好笑我會收埋先，到真係Roll機時我先至會用，咁樣可以保持到新鮮感。」

問到最難忘動作場面，振朗是笑言為了拯救身陷險境的劉穎鏇，他向著行走中的車子起勢咁跑，振朗笑言相關場口拍得相當辛苦，但他卻十分喜歡：「Jazz話想我睇上去真係跑到好辛苦，我記得嗰時嗰部車開到好快，我就係咁瘋狂追住嚟跑，我係用盡全力咁跑咗好多好多次，跑到索晒氣。」