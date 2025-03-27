金賽綸遺屬開記招　公開2016年對話內容爆隔空錫錫

韓國女星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，其家人早前透過影片頻道「橫豎研究所」爆料指男星金秀賢於2015年11月、即金賽綸未成年開始交往6年，但金秀賢只承認於金賽綸成年後拍拖1年多，金賽綸的遺屬便繼續公開兩人交往時的照片及短片，要求男方道歉，爆料持續逾半個月，遺屬終於今午（27日）召開記者會，公開證明金秀賢於金賽綸未成年時交往的資料。

記者會由代表律師夫智錫做代表出席，夫智錫指由於遺屬現時因處於極度不安的狀態而未能參加記者會，並指舉行記者會的目的是希望請大家停止對遺屬的指摘，以及還金賽綸清白。夫智錫公開金秀賢與金賽綸於2016年6月的聊天紀錄，可見金賽綸問金秀賢：「想我嗎？不想我嗎？」金秀賢便回答：「你？你覺得我想你，還是不想你？」金賽綸就說：「不知道！不說的話怎麼知道。」金秀賢即回答：「你好可愛，問這個問題的時候。」金賽綸便說：「所以你想我還是不想我呢。」金秀賢便回答：「好想你，好想你。」當金賽綸說：「你怎麼也不起床。」金秀賢便說：「嗯，就算你錫我也不知道。」金賽綸就答：「就算錫了幾多次都不知道。」金秀賢即說：「我甚麼時候才能抱着你睡覺呢？那麼我便會睡得好甜。」金賽綸便答：「這個我可以批准。」而金賽綸又在聊天程式隔空錫錫金秀賢，金秀賢即說：「如果之後實際地錫我就好了。」而當時金賽綸年僅15歲。

金賽綸因醉駕而欠下違約金，當時由示金秀賢的事務所Gold Medalist代為支付，但Gold Medalist去年3月突然發出追討370萬港元賠償金的還款通知書，夫智錫公開金賽綸當時與友人的對話紀錄，可見金賽綸因為被追債而承受極大壓力，更說：「這等同叫我去自殺。」又公開金賽綸當時自殘手腕的照片及當時未能交給金秀賢的親筆信，可見金賽綸在信中說金秀賢是自己談了5至6年戀愛的初戀，金賽綸又為去年突然在社交網限時動態公開兩人的合照致歉，希望可與金秀賢解開誤會：「我會支持你今後的所有工作和戀愛，只希望在一起的時間不會成為壞的記憶。」

當記者問假如金秀賢在對話紀錄被公開後仍堅稱當時並非與金賽綸拍拖，夫智錫說：「那就是性罪行吧，如果連這樣也不是拍拖。」他稱遺屬只是希望金秀賢公開道歉：「道歉就是收到道歉的人都接受才叫做道歉。」又表示遺屬不希望大家過度指摘金秀賢。