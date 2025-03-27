姨姨好飢渴　色誘小鮮肉

所謂「女人三十如狼，四十如虎」，意思指女人有番咁上下年紀，對性事嘅追求會變得主動，唔再玩含蓄扮矜持，AV業界資深人士神仙乙就話，喺日本AV界見過唔少呢類姨姨，內心不知幾咁飢渴，成日忍唔住勾引小鮮肉，盡情喺床上宣洩慾火！

變本加厲

由DAHLIA製作嘅《 欲求不滿之超絕倫人妻》，講述身為闊太嘅入田真綾，自從生咗小朋友，已經冇同老公上床達5年之久！某日，真綾向同為闊太嘅好友吐苦水，話自己冇晒性生活，對方就建議利用年輕人常用嘅社交網站溝仔解吓悶。寂寞難耐嘅真綾，果然照做，好快有小鮮肉上釣添！查實真綾嘅吸引力一啲都唔差，除咗身上帶有成熟迷人嘅韻味，仲相當好波，小鮮肉見到不知幾咁樂意上床陪玩！真綾試過一次偷食之後，意猶未盡，索性一次過約3位小鮮肉嚟個4P大戰添！

性福同享

喺Madonna推出嘅《一起甜蜜地馴服我們所愛的年輕人》入面，講述北条麻妃、川村真奈美呢兩位中年婦人已經結咗婚好一段日子，同老公嘅感情轉淡，平時亦毋須照顧仔女，所以日子過得勁無聊，於是決定用社交網溝吓小鮮肉，為生活帶來刺激！麻妃率先溝到一位做中川嘅後生仔，對方年輕力壯，又聽教聽話，仲令麻妃再一次感受到瘋狂激戰嘅快感！至於真奈美亦不甘示弱，溝到一位M男。兩位婦人對小鮮肉甘之如飴，亦唔介意分享伴侶，最後一齊喺酒店嚟一場兩男兩女嘅大混戰！

混戰快感

由VENUS出品嘅《沉溺在與年下男不貞中出的日子》，兩位女主角波多野結衣同美咲佳奈係多年好友，分別嫁咗畀富裕老公，生活無憂，但就冇乜激情可言，事關老公掛住工作，幾乎對老婆置之不理。某日，呢對好友喺吹水解悶期間，忽然有人話想重拾初戀嘅激情，於是齊齊約會小鮮肉，並得到極大滿足！事後兩女想玩得再刺激一啲，最終搞咗一鑊4P混戰，完全將人妻應守嘅婦道拋諸腦後！

簡評

家陣好多姨姨嘅樣貌同身材都Keep得不知幾好，喺性事方面又有豐富經驗，識得點樣取悅對方又滿足自己，吸引力唔比後生女遜色，正如日本AV界嘅姨姨出軌系列，幾位女主角都係人間尤物！本仙最鍾意《沉溺在與年下男不貞中出的日子》，原因有魅力同實力都相當強勁嘅波多野結衣孭飛，拍檔美咲佳奈嘅表現亦非常悅目，兩人喺片中瘋狂地從小鮮肉身上榨取快感，充分反映中年姨姨有幾咁好性！