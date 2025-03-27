張敬軒撞樣白雪公主被瘋狂洗版 本尊自抽：你哋班人恨到啦！

荷里活電影《白雪公主》自開拍到近日上映都相當大爭議。有網民驚覺女主角Rachel Zegle與張敬軒撞樣如餅印，瘋狂改圖逼到軒仔真人回應。軒仔親自貼出化身白雪公主照，冇眼睇留言：「你哋班人恨到啦！」

軒仔今日早上，上載化身白雪公主照片，相當艷麗搶眼留言：「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀🙄😒恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋🌞🌞🌞 😚#希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嘗，落雨出街要帶定支避雷針😌🥰」

軒仔又留言：「雪姑同各位X友講早晨😌打開個窗 早晨」；又錄了句「早晨歌」放在留言，仲話係「雪姑柒友2025 Theme Song 春日夢！」網民對軒仔自抽相當受落，激讚EQ爆燈，紛紛出手，除了繼續有不同角度白雪Look，更加入其好友王菀之Key做母后，而王子變成軒仔另一好友關智斌，仲話：「呢套港版白雪公主我想睇！」Tyson Yoshi都被軒仔幅驚世白雪公主相嚇親，留言：「佢黐x咗線啊！」軒仔就回覆：「你再嘈我叫雪姑cosplay 1994 揸你部車，或者喺續集要你拖住雪姑！」Tyson Yoshi不甘示弱回敬：「掟你落街！」