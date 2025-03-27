NewJeans受訪談合約糾紛　Hanni擔心歌手生涯結束

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以ADOR事務所及母公司HYBE違約及未有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，ADOR其後申請禁止組合私自進行演藝活動，法院最近接受ADOR的申請，她們本月23日在香港舉行的ComplexCon音樂節上宣布暫停活動，近日向法院提出異議。

英國媒體昨日（26日）公開NewJeans受訪的片段，5女在片中談到對合約糾紛的心情和看法，曾控訴遭其他組合的經理人職場欺凌的成員Hanni表示：「過去一年我們下的所有決定都是在內部經過很多商議才實現的，因為牽涉到其他組合，說出來真的不容易，我們不希望為其他組合帶來任何影響，但如果不說出我們的想法和感受，大家都不會知道。」Hanni坦言不少人覺得她們太年輕而輕視她們的決定，但她強調她們對於現在的處境是十分認真和經過深思熟慮。

Danielle就指發生糾紛時組合正準備回歸樂壇，故初時打算啞忍，但後來卻覺得難以忍受，她坦言有預計法庭會下這樣的判決，但她們依然感到很震驚，Hyein則表示：「有些人可能會覺得我們很出名，能做想做的事，能說想說的話，我們是忍了很久才為我們受到的不合理待遇發聲，老實說我們現在的處境並不是很有利，但我們只是鼓起勇氣把事情說出來。」Hanni坦言對不能繼續做歌手感到恐懼：「可能有一天真的不能夠再活動，我希望不會發生。」

此外，NewJeans去年成為仁川機場本部稅關宣傳大使，今日（27日）有消息指NewJeans與仁川機場本部稅關的合約已經結束，代表NewJeans在機場的廣告將被拆走，但仁川機場本部稅關方面表示仍在討論續約事宜，否認結束合約關係。