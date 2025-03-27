周秀娜自爆同陳國邦玩「車震」　林愷鈴親熱戲1 take搞掂

藝人周秀娜、陳國邦、蘇家樂、林愷鈴、何啟華、胡子彤、張文傑、陳倩揚等晚上在觀塘apm為新劇《三命》進行首映禮。

周秀娜與陳國邦在劇中有感情線，更有相當激情的「車震」戲份，連演出經驗豐富的國邦也笑指這場車廂戲拍到他心也震，其實因為戲中的感情來得突然，一剎那間兩人衝破情感阻礙，但也像煙花般爆發，一瞬即逝。周秀娜則補充笑謂當時部車其實沒有震，只是車外的人震動。國邦演繹3個平行時角色，坦言演出很消耗腦力。兩人指他們最後只是補拍一些瑣碎鏡頭，笑言證明他們的演出能力還可以。

ERROR成員何啟華（阿Dee）近期被指花逾千萬一口氣掃入兩個、一大一細的大埔新住宅樓盤單位，但原來平日嬉皮笑臉的阿Dee有情有義，背後有段兄弟情故事。阿Dee講到買樓笑說：「恭喜我阿哥，層樓其實係我阿哥一家大細住嘅，因為我細個能夠追夢，係因為我阿哥放棄咗佢嘅夢想，去養活屋企人，知道佢哋一家大細夢想係有自己一個家，所以佢話想買樓，我就支持佢囉。」至於，細單位他則考慮放租並笑說：「或者自己好唔掂嘅時候大家就會見到我搬去住，同埋可以用嚟畀公司同事做『沉澱房』。」笑問保錡最適合入住﹖他笑說：「唔得，佢實唔交租。」講到193和肥仔擔心他買樓後變poor guy，他笑言一向也是，坦言供樓也有壓力。

阿Dee又強調沒有千萬家財可以一炮過買樓，但目標將來到自己置業成家立室，希望到時能夠Full pay買樓。講到有指他買樓，有錢途效應激發《全民造星VI》過千人報名，他笑說：「係呀，全民上樓呀嘛。」此外，他指劇集拍攝時自己既不用補拍，更被監製加戲而變成演繹了老中青3個時期，將來也恨拍監製的電影，成為真男人。

新演員蘇家樂與林愷鈴同時為劇中3個故事演出，家樂直言拍攝時也會混淆角色，要導演調節，問到拍攝時是否多NG？他直言也不少，有時是撈亂了角色，加上是新人，演戲往往會有小毛病，坦言也有被監製鬧爆，也苦惱達不到他的要求。林愷鈴則指被監製鬧是福氣，自己卻沒有捱罵，但拍攝時也是自己第一套劇集，同樣有不少NG，最驚訝是兩人拍攝親熱戲，竟然能夠一次過完成。問到是否擔心要錫多次？她笑說：「唔驚嘅，呢個係演員嘅工作，係因為平時重要戲都要2、3 take，所以好驚訝1 take完成。」家樂則指有賴劇組安排親熱戲在後段拍攝，大家已經熟稔，減少尷尬。