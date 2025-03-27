澳泰尤物　女人味大火拼

講起「女人味」，呢3個字通常用嚟形容年紀漸漸成熟嘅女性，喺佢哋嘅身上會搵到溫柔、優雅、大方、獨立、性感等氣質，而今次登場嘅兩位索模，一位來自澳洲，一位生於泰國，究竟邊一位嘅女人味更得你心？

收放自如

數到四仔界最有女人味嘅代表人物，相信唔少男士都會諗起Savannah Bond呢個名字。人稱性愛女神嘅佢，來自澳洲墨爾本，憑住豐乳盛臀，迷倒唔少男士，早喺高中時期已開始拍拖，後來又喺脫衣舞俱樂部做兼職，可謂閱男無數，所以加入四仔界以後，演出可以話係收放自如，埋牙前往往畀到人一種柔情似水、優雅無比嘅感覺，但一上到床就會變咗癡女，主動搶韁，玩咩花式體位都難佢唔到，自然深得男士歡心。事實上，Savannah Bond曾經喺AVN頒獎禮上奪得最佳口愛演出、集體性愛演出、最佳4P演出等獎項，實力之強勁，絕對唔講得笑！

Savannah Bond

出生地：澳洲墨爾本

身高：162cm

三圍：36DD-26-38

才貌雙全

唔少泰國索模都以女人味濃見稱，出生於泰國東部城市莊他武里嘅Ivy Kanoknuch就係最佳人辦！但凡睇過阿妹嘅寫真，必定會感受到一種優雅、性感嘅氣質！話說呢位索模喺細個時勁為食又鍾意通山跑，行為舉止同男仔無異，仲搞到身形肥胖兼皮膚黝黑，根本同「女人味」扯唔上任何關係。幸好「女大十八變」，夢想成為美容專家嘅佢，長大後愈嚟愈貪靚兼注重打扮，仲喺泰國著名學府修讀綜合健康與美容課程，結果由一位無自信嘅野孩子變成才貌雙全嘅俏佳人，加入模特兒行列以後，更綻放出性感魅力，成功擄獲唔少男士嘅歡心。

Ivy Kanoknuch

出生地：泰國莊他武里

身高：165cm

三圍：34D-23-34

第1回合

鬥氣質

以床上表現狂野見稱嘅Savannah Bond，雖然有溫柔一面，但掩蓋唔到佢嗰種好性特質，相反，近年憑住輕熟魅力吸納唔少粉絲嘅Ivy Kanoknuch，性感得嚟又有番啲矜持，舉止儀態比較內斂，唔會令人有種吃不消嘅感覺！

第2回合

鬥身材

以泰模嚟講，Ivy Kanoknuch嘅身材一啲都唔弱，心口嗰對D奶已經夠大，襯埋一條纖腰就更吸睛，但點都及唔上Savannah Bond嗰對DD Cup車頭燈，加上後者有個令股迷尖叫嘅38吋靚躉，呢副靚偈實在冇得輸！

第3回合

鬥人氣

身兼脫星同裸模雙重身份嘅Savannah Bond，IG帳號有超過206萬粉絲，有幾咁受網民關注可想而知！至於試過被封IG帳號嘅Ivy Kanoknuch，臉書追蹤人數只有約5萬，兩者之間嘅差距顯而易見！

Savannah Bond勝！

每個人對「女人味」呢3個字有唔同理解，可以係賢良淑德，亦可以係妖艷性感，而今次介紹嘅兩位索模，可謂各擅勝場，雖然論身材同人氣，Savannah Bond確係勝過對手，但身為東方人嘅筆者，還是覺得Ivy Kanoknuch比較啱胃口！