娛圈單打︱齋睇畫面好鹹濕 大灑鹽花堅係得

TVB熱播劇《奪命提示》好唔好睇見仁見智，但一班養眼小花，搏盡賣弄性感引起話題，卻係不爭嘅事實。例如最強Body劉穎鏇（Tiffany），憑住大長腿小背心率先跑出，除咗大跳熱舞非常吸睛，第二周更上演大尺度「床上餵提子」名場面，麻甩仔睇到流晒口水。

白背心黑褲仔上陣嘅Tiffany，以小貓步爬上半裸張振朗張床，大晒甜笑同電眼，嬌聲嗲氣問：「想唔想食提子呀？」暈得一陣陣嘅張振朗梗係𦧲飯應啦！嗚呀，Tiffany隨即以口咬住提子餵到張振朗嘴邊，張振朗則以嘴咬實，喂呀，睇得出張生堅係暈晒大浪！

我的媽呀，咁Hot咁性感得唔得㗎？難怪此幕一出，網上嗌救命之聲此起彼落，真係叔叔不行了，鹹濕仔大喊「硬晒」！係拳頭硬晒呀！張振朗拍劇有此艷福，簡直係全世界男人嘅公敵！

好啦，賣弄性感又點止Tiffany，仲有一直以「A0」見稱嘅郭柏妍（Rosita）。佢同過氣緋聞男友丁子朗有場瞓枱親熱戲，只見Rosita被丁丁胸對胸壓到實一實，Rosita外衣半褪得番件小背心，笑淫淫回眸望實鏡頭，嘩，同平時嘅純純兔判若兩人！鹹濕仔形容為「夠晒姣」，算唔算係讚賞就唔知，但Rosita演技大突破就肯定！

近年TVB劇集收視每況愈下，大灑鹽花已成慣技，就算刺激唔到收視，起碼贏咗話題。最重要嘅係，實在有太多小花排住隊爭上位，毫不介意露兩手冧觀眾。Tiffany同Rosita深明遊戲規則，拋胸拋腿拋媚眼，抵佢哋走紅啦！