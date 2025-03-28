文凱婷發奮𢱑Job　誓甩「聲夢下弦」污名

聲夢歌手文凱婷（Aeren）相隔兩年推出新歌《曖昧博弈論》，相比同期聲夢歌手，Aeren的出歌量少，更被外界稱為「聲夢下弦」，不過她自認際遇不錯，唱歌以外，有參與劇集、綜藝及主持工作，但面對比較，她直言負面情緒一定有，並望能撕掉「聲夢下弦」標籤：「我理解點解會咁講，但作為藝人想自己獨當一面，有個新代表作畀大家記得，而唔係癡住3年前嘅比賽名。」她稱經自我反省，思考後決定要主動出擊：「我有向監製敲門，我嚟緊嘅旅遊節目都係敲門敲番嚟，我向監製自我介紹，呢個係必需，唔好怕面懵。（擔唔擔心畀人覺得你太進擊？）曾經有咁諗，但睇你點表達，我只係想話畀佢哋知公司有我呢個人，希望佢哋記得我，而唔係一定要攞到啲乜嘢。」

為闖出名堂，Aeren不止勇於向幕後自薦，還自絕退路，她之前有做兼職補習及全職OL以幫補生計，但自去年12月已辭職，她表示：「我返咗兩年文職，有穩定收入又有班好同事，呢兩年間我不停問自己，嚟緊10幾廿年係咪想過OL生活，我打從心底唔想，每日就係返工放工，完全冇時間接觸我想做嘅嘢，所以我決定辭職，畀自己再搏一次。（經濟上點解決？）呢兩年都儲咗啲錢，慢慢搣，夠生活，目標係可以靠做藝人養活自己同家人。（會唔會定個限期畀自己？）唔會，唔好畀自己太多後路，太多計劃反而令自己更亂，不如做好眼前工作。」雖然收入不多，但她入行至今一直有給家用父母，這亦被她視為底線：「我唔想因為我想搏多次而唔畀家用，呢個亦係我同媽咪嘅協議，呢個係一份責任心，雖然金額唔算多，但對我嚟講都入肉同表達到我嘅誠意。」

而新歌《曖昧博弈論》講的正是Aeren的愛情觀，她認為一段關係最好的狀態是大家互相吸引之餘，但同時有隨時離開的底氣。她指女生對愛情一定不能「All In」，但自認入行前曾經很「戀愛腦」，她說：「我同當時嘅男友已經進入冷戰期，對方已經冇覆我嘅短訊，但我仍然每日發短訊畀佢，有次約出嚟，佢嘅反應好冷淡，但我仍然會挨住佢，好似冇事發生咁，直到最後我問佢你仲想唔想同我一齊，佢冇出聲，大家沉默地對峙咗20分鐘，個刻我先醒覺要放低。」她稱回望過去，其實兩人關係早已完結，只是自己仍浸醉在自己的世界中，但分手後一段時間，她意志消沉，有種「天跌落嚟」的感覺，直到遇上《聲夢傳奇》才令她重新振作。

Aeren現時跟任職歌唱導師的男友湛耀東拍拖，媒人正是緋聞男友孫漢霖（火雞），雖然她與男友相差17年，被指父女戀，但她不以為然：「溝通上唔覺差太遠，大家思想上好似，年齡問題冇擺喺心上。（父母有冇意見？）冇，佢哋見過我哋相處就明點解，佢哋都好支持，而且媽咪一直跟得我好貼，佢一直都知道有呢個人存在，所以對於我拍拖係欣然接受。」她稱最欣賞男友待人接物方面，因她自認朋友不多，從對方身上學懂與人相處之道。

場地：Library Restaurant and Bar