京都新開幕！美食與藝術空間

京都這座千年古都，總是能將傳統與現代完美結合，為旅客帶來驚喜，最近一個藝術與美食體驗空間NIWA於JR京都站大樓東廣場全新開幕。由著名數碼藝術團隊NAKED, INC.精心打造，徹底顛覆傳統餐廳的想像，不只是一家餐廳，更是融合京都傳統文化、現代藝術和美食的夢幻體驗場所。餐廳主打京都產食材，從和食到洋食，菜單豐富多樣，包括有精緻的和風小食、經典漢堡、炸薯條等輕食，特別推薦的是與飲品搭配的小食套餐，例如適合配啤酒的「金」、與日本酒相得益彰的「銀」，以及為素食者準備的「禪」，每一款都展現了京都食材的獨特風味。飲品方面同樣精心挑選，京都品牌的抹茶、咖啡、日本茶、日本酒、手工啤酒等一應俱全。

不僅提供美食與飲品，在NIWA更能欣賞夢幻藝術展演。只要點選抹茶和菓子套餐或抹茶，就能進入名為「貴和」的光影茶室，親身體驗NAKED打造的夢幻光影藝術。整個空間巧妙地重現了京都東方的意象，透過光影技術呈現出鴨川的清澈流水、竹林的自然曲線，以及傳統庭園的靜謐之美。天井上延伸的竹藝裝置，更是將京都的自然景觀帶入室內，讓人彷彿置身於京都的山水之間，另外更計劃在戶外空間展示藝術，讓遊客在開放的環境中也能感受到京都的藝術氛圍。