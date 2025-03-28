AirPods Max大更新　戴出最靚音色？

AirPods Max雖然是Apple定位最高的耳機，但未能對應無損音樂卻令不少樂迷卻步。好消息是，廠方終於正視問題，宣布將於4月時透過軟件更新，為AirPods Max帶來「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」兩項技術。屆時用戶只要使用隨附的USB-C連接線，把耳機接駁至iPhone或iPad，即可聽到解析度達24位元/48kHz的無損壓縮音訊，保留原有錄音的完整度。

有了低延遲的無損壓縮高解析度數碼音訊，藝術創作人得以運用AirPods Max錄音及混音，毋須犧牲其精確度。另外多得大幅降低延遲時間，音訊同步與Mac、iPad和iPhone的原生喇叭不相伯仲，令遊戲玩家與直播用户聽到的音訊不再Delay，打機、直播效果更佳。「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」將隨iOS 18.4、iPadOS 18.4和macOS Sequoia 15.4以免費韌體更新形式推出。另一方面，USB-C至3.5mm音訊連接線即日推出，讓AirPods Max可連接至3.5mm音訊來源。

同場加映︰WWDC落實6月舉行

一年一度的全球開發者大會 (WWDC) 於香港時間今年6 月10日至6月14日以網上形式舉行，今年將聚焦Apple 軟件的最新發展，預計會公布iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、watchOS 12及visionOS 3，另外新款Mac Pro、帶芒版HomePod及多色版AirTag等硬件也有機會亮相。