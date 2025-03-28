王嘉爾生日P直播400萬粉絲同賀　推新歌MV助興

歌手王嘉爾（Jackson）每年生日都開P慶祝，繼去年在泰國布吉舉行超豪派對後，今年又在上海酒店慶祝31歲牛一，好友賭王兒子何猷君及太太奚夢瑤、歌手Tyson Yoshi等到賀，加上逼滿大批粉絲，非常熱鬧！壽星仔拿着巨型蛋糕四圍行，全程High爆，而奚夢瑤不停補妝，非常貪靚。生日直播吸引400萬人觀看，粉絲又分別在21個內地城市的地鐵、商場等大屏幕播放應援，非常有心。

另外，Jackson趁生日發布即將發行的全新個人專輯《MAGIC MAN 2》的主打曲《GBAD》，歌曲以大膽直白的方式展現他的內心獨白：「有時候，我們不得不變得強硬無情，這並非為了傷害誰，而是為了設立界限底線，守護自己內心的信念。」 Jackson以諷刺手法在MV呈現在設立界限、保護自我時，可能讓自己變成「反派」，MV中他化了特技妝容，罕有放棄靚樣，以表達內心如何擺脱取悦他人的心理束縛，並反思個人成長所需付出的代價。MV由導演Rich Lee執導，故事設定在一個小鎮，Jackson的「MAGIC MAN」化身屢次被召喚去拯救世界，不過「MAGIC MAN」卻陷入了一場被忽視和不被看見的存在主義危機，這也映射了王嘉爾自身的經歷。

《MAGIC MAN 2》亦是延續了Jackson在2022年發行、登上Billboard排行榜的首張專輯《MAGIC MAN》所塑造的角色形象，並進一步深化其成長曆程。《MAGIC MAN 2》由Jackson親自操刀歷時一年多精心打磨的作品，是到目前為止，最真實、最毫無保留的音樂作品，整張專輯共分為四個章節，每個章節分別代表悲傷的不同階段，他曾坦言《MAGIC MAN》最初像是一張面具，讓他得以消化最黑暗的情緒和內心掙扎，到《MAGIC MAN 2》這層面具逐漸脱落，揭示出Jackson更深層次的真實內心世界，他所經歷的背叛，以及他為忠於自我而進行的不懈抗爭。