奧斯卡得獎動畫《貓貓的奇幻漂流》實至名歸

拉脫維亞電腦動畫《貓貓的奇幻漂流》（Flow）今年除了提名《第97屆奧斯卡金像獎》的「最佳國際電影」，更打敗強勁對手奪得「最佳動畫」，成為拉脫維亞首部得獎奧斯卡電影，小金人送到國家藝術博物館揚威。本片可謂拉脫維亞電影人Gints Zilbalodis的心血結晶，他花費5年半時間，使用免費軟件Blender製作而成，以相對低成本的350萬歐元（約2,934萬港元），一人身兼多職，包括導演、編劇、監製、攝影、剪接與配樂，成品精緻細膩富藝術感，叫好叫座，得獎實至名歸。

電影全無對白，以末世為背景，人類完全絕跡，只餘下動物在荒野與廢墟中生活。片中由黑貓擔任主角，牠開場不久即遇上大洪水，在被洪水淹沒前碰巧遇上一艘漁船，上面只有一隻水豚。黑貓登船後，展開一段危機四伏的海上漂流，中途亦有一隻拉布拉多尋回犬、一隻環尾狐猴與一隻鷺鷹加入成為伙伴，逐漸建立出奇妙的友誼。

片中角色動靜保留大量動物習性，製作人特地於動物園取材，而且叫聲亦使用真聲，例如黑貓主角的聲音，其實來自音效設計師Gurwal Coïc-Gallas自己養的貓Miut。不過水豚的真聲由於太過尖銳，與其平和性格產生矛盾氣氛，結果使用了駱駝嬰兒的叫聲。

雖然劇情圍繞動物，牠們亦不像其他電腦動畫般被擬人化或者會說話，但故事其實暗藏深意，動物之間的互動，無論是猜忌、保護、掠奪還是襲擊，都隱隱描寫着人類社會中高貴重義以至自私重利的種種行為，加上片中超現實的奇幻部份，適合小朋友看之餘，對成年觀眾亦充滿解讀空間。