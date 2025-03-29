靈敢侶情：上契係乜嘢概念？

跟朋友的女兒很投緣，於是想認她做乾女兒（香港稱為契女）。可是，我們三個成年人都卡在一個位：如何向一個五歲的小童解釋契媽和契女的概念。

依稀記得我也有一個（還是幾個？）契媽，全都不是我選的，最強的記憶就是我曾經收過她（們）的糖果，其餘例如她姓甚名誰、是長髮、是肥還是瘦則毫無印象。所以，我對契媽這個身份，並沒有很親密的感覺。

直至，我遇到這個小女孩，便改變了我對契媽的概念。那天，跟小女孩只是初次見面，當留意到她的個性跟我很像之時，我產生了一種想保護和看着她成長的情感，我甚至會擔心她有機會被社會誤解，從而要配合、妥協、對抗很久、走很多冤枉路才可達到適合她的目標。我想將自己的經驗跟她分享、想讓她快樂成長、想參與她的開心和傷心。於是，我向朋友申請：想當她的契媽。

雖然，小女孩的爸爸和姑姐都同意，但我們三個成年人就是無法想出一個能令五歲小童明白的解釋。解釋，是因為我們想讓她選擇，不希望在不交代清楚的情況之下自行拿主意，畢竟，我選擇去愛護她，但她不一定會選上我。

拖延快半年，還是毫無頭緒，於是我想：我該等她再長大一點，由社會和學校助她意會甚麼是契媽再說。其實愛護不需要身份，說不定，到時候她明白了會反過來邀請我「可否當我的契媽？」如果成真，我肯定會開心到𦧲飯應！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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