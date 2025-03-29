匈牙利Kiara Lord　蝦碌舞孃變天后

台上出現蝦碌情況，對表演者嚟講，實在係尷尬到爆！不過，有位舞孃喺表演期間當眾出醜，卻因禍得福，搵到自己嘅人生方向，繼而喺歐美四仔界大放異彩，佢就係匈牙利脫星Kiara Lord。

台上出醜

舞台上出現嘅蝦碌情況有好多種，最常見係唱歌甩嘴走音、忘記台詞歌詞、跣低仆親等等，因乜解究發生喺Kiara Lord身上，竟然令其人生出現大改變咁誇張？

話說來自匈牙利布達佩斯嘅Kiara Lord，自細係舞蹈愛好者，精通芭蕾舞同踢踏舞，升上大學後就迷上鋼管舞。有一次阿妹同朋友一齊參加鋼管舞比賽，賽事進行期間，身上嘅舞衣突然脫落，搞到佢差啲全裸咁面對現場過千名觀眾。雖然呢次意外令阿妹喪失爭標機會，但就喺過程中發現自己一方面覺得尷尬，一方面又有少少興奮，好享受喺人前裸露嘅感覺！

毛遂自薦

為咗確認自己係咪裸體癖，Kiara Lord膽粗粗去到一間成人俱樂部表演脫衣舞，結果不出所料，每晚演出，身心都會處於亢奮狀態，仲經常搞到底褲濕透添！有見及此，喺脫衣舞業界薄有名氣嘅Kiara Lord，決定豁出去，向成人影片製作公司自薦，憑住火辣身材同豐富艷舞演出經驗，馬上獲得錄用，仲喺面試後幾日接拍出道作《Blonde Puts Her Curvy Body to Work on Agent's Thick Dick》。呢套作品唔止喺歐洲大受歡迎，仲吸引到Reality Kings、21 Sextury、DDF等多間著名四仔片廠嘅注意，令阿妹有機會喺美國尋找更大發展空間。家陣Kiara Lord已經喺歐美四仔界嘅天后級人物，人氣高企之餘，吸金力仲好勁添！

Profile

出生地：匈牙利布達佩斯

身高：160cm

三圍：36F-25-36

早就已經喺歐美四仔界站穩陣腳嘅Kiara Lord，近年積極發展成人網紅事業，不但為網友送上高質影片，仲開設埋事務所吸納新血，相當有生意頭腦呀！