匈牙利Kiara Lord　蝦碌舞孃變天后

台上出現蝦碌情況,對表演者嚟講,實在係尷尬到爆!不過,有位舞孃喺表演期間當眾出醜,卻因禍得福,搵到自己嘅人生方向,繼而喺歐美四仔界大放異彩,佢就係匈牙利脫星Kiara Lord。

台上出醜

舞台上出現嘅蝦碌情況有好多種,最常見係唱歌甩嘴走音、忘記台詞歌詞、跣低仆親等等,因乜解究發生喺Kiara Lord身上,竟然令其人生出現大改變咁誇張?

話說來自匈牙利布達佩斯嘅Kiara Lord,自細係舞蹈愛好者,精通芭蕾舞同踢踏舞,升上大學後就迷上鋼管舞。有一次阿妹同朋友一齊參加鋼管舞比賽,賽事進行期間,身上嘅舞衣突然脫落,搞到佢差啲全裸咁面對現場過千名觀眾。雖然呢次意外令阿妹喪失爭標機會,但就喺過程中發現自己一方面覺得尷尬,一方面又有少少興奮,好享受喺人前裸露嘅感覺!

毛遂自薦

為咗確認自己係咪裸體癖,Kiara Lord膽粗粗去到一間成人俱樂部表演脫衣舞,結果不出所料,每晚演出,身心都會處於亢奮狀態,仲經常搞到底褲濕透添!有見及此,喺脫衣舞業界薄有名氣嘅Kiara Lord,決定豁出去,向成人影片製作公司自薦,憑住火辣身材同豐富艷舞演出經驗,馬上獲得錄用,仲喺面試後幾日接拍出道作《Blonde Puts Her Curvy Body to Work on Agent's Thick Dick》。呢套作品唔止喺歐洲大受歡迎,仲吸引到Reality Kings、21 Sextury、DDF等多間著名四仔片廠嘅注意,令阿妹有機會喺美國尋找更大發展空間。家陣Kiara Lord已經喺歐美四仔界嘅天后級人物,人氣高企之餘,吸金力仲好勁添!

Profile

出生地:匈牙利布達佩斯

身高:160cm

三圍:36F-25-36

早就已經喺歐美四仔界站穩陣腳嘅Kiara Lord,近年積極發展成人網紅事業,不但為網友送上高質影片,仲開設埋事務所吸納新血,相當有生意頭腦呀!