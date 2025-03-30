曾主演過多部港產片　澳洲動作男星李察羅頓離世

澳洲動作片男星李察羅頓（Richard Norton）被傳死訊，享年75歲。

消息傳出後，他的妻子Judy亦於社交網留言證實消息。她表示：「我感到麻木與大受打擊，我冇言我失去了一切。我知道 ，我知道好多人會因失去咗呢個不可思議嘅人而感到震驚。我一生摯愛❤️。我正在利用呢段時間嚟接受我巨大嘅損失。」她並未有透露李察死因及何時離世。Judy宣布李察死訊後，曾與他多次合作的動作女星羅芙洛（Cynthia Rothrock）亦有留言回應：「Judy，我好遺憾，我個心痛得緊要...如有任何我可以為你做到，請告知...一路走好，我親愛嘅朋友...世界失去了其中一個最佳💔💔💔」

李察羅頓是武術家，他是空手道、巴西柔術、截拳道黑帶，亦是美國自由搏擊高手。中學畢業後任明星的保鑣，瑞典組合ABBA 70年代到澳洲開騷時亦是由他保護。李察參演過多部電影及劇集，其中80年代曾來港拍港產片，包括與洪金寶合作的《夏日福星》、《富貴列車》、《魔翡翠》、《城市獵人》以及《一個好人》 。近年李察擔任動作指導為主，曾為多部荷里活片《自殺特攻》（The Suicide Squad ）以及《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）等擔任動作指導及兼任替身。