鄧麗欣心靈空虛疑患騷後候群　Fans敲碗開Part 2

歌手鄧麗欣（ Stephy）處女紅館騷雖然圓滿結束逾10多日，但她疑有騷後候群的空虛感，在社交網上載個唱的on show及後台花絮相，又撰文抒發感受，指騷後沉澱了幾日，但心情依然非常複雜，尤其看到了很多很多粉絲寫的感言：「我就像在看着別人的故事一樣，一切變得很不真實，再回想起這大半年為這個演唱會準備的一切一切，怎麼就像一場很踏實的夢，感謝的說話太多太多，感謝給了我滿滿愛的每一位，希望這種愛的力量可以一直蔓延下去。」

第二日，她又再鳴謝幕後圑體：「然而今次我這個Team對我來說真的是天賜的禮物，每一位不但都是超能人，更是充滿着愛。」還為多謝支持又信任她的公司老闆：「他第一次知道我希望可以開紅館演唱會後，他沒有疑惑地說：想做就去做！」簡單的一句卻令她很感動。

再到第三日，她又謂很享受每次在升降台下準備出場的一刻，聽着音樂前奏及歌迷的期待的聲音，是一個珍貴而感動的時刻，還有音樂總監阿道及專業樂手們，其從容與投入一直陪伴着她前進，每一粒音符、每一個聲音都陪伴着她一起說故事。不少網友被Stephy深情說話感動，敲碗期待她舉行演唱會Part 2，屆時就可以再踏着夢。