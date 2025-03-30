諧星玩出火！永野芽郁谷劇遭調戲狂追嚇到喊

新一檔春季日劇即將開纙，日本TBS電視台昨日(29日)舉行大型直播節目《All Star感謝祭2025春》谷劇卻玩出火！現身宣傳新劇的26歲人氣女星永野芽郁，節目中慘遭諧星當眾調戲性騷擾，受驚的她當場嚇到喊。觀眾看到心痛，惹來全城怒轟！

當日，永野偕男星阿部寬及男團浪花男子成員道枝駿佑等現身節目，為下月13日首播的「日9」重頭劇《Caster》宣傳。本來開心谷劇的她，卻在節目尾聲時，遭突然出場的59歲核突諧星「江頭2:50」當眾調戲。半裸穿着貝殼比堅尼的江頭，對着永野伸脷狂呼：「做我的女人！」永野被嚇到花容失色，但「江頭2:50」還是沒有放過她，更在節目現場追著她。永野拔足狂奔，在後排的拍檔道枝見狀，更一度挺身而出護花，場面混亂。

最後，江頭被參演另一劇集《對岸的家事》的男星藤岡靛及節目主持今田耕司等，出手成功制服。但驚魂未定的永野，在鏡頭前被嚇到喊，之後更一度離席，改由同劇的女星Hikorohi代她演出。雖然江頭疑為了製造節目搞笑效果，但仍惹來大批觀眾在網上留言鬧爆，批評節目做法不合時宜，根本就是性騷擾，並要求「江頭2:50」向永野道歉。