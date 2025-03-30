孔德賢着裙易服練戲　開名感謝港姐冠軍好拍檔

無綫上位小生孔德賢（Danny）近年備受力棒，更不斷學習力求進步。他日前在社交平台分享出數張上的相片，照片中他為了融入角色，身穿裙子並戴上假髮，與他一向充滿男子氣概的形象截然不同。他寫道：「謝謝戲劇，今天在演戲班上演繹了《翠絲》其中一場戲，一場難度非常高的戲，一場離我很遠又很近的戲。我飾演一名跨性別人士，認為自己是女性，一位準備跟結婚30年妻子離婚，一位準備做爺爺的男性。結果當然做得不好，但我更享受這個過程。由選擇劇本，分析劇本，跟對方討論故事，排戲，睇戲，資料蒐集，一步一步走進這個角色的世界。很久沒有試過在演戲時切切實實地感受到角色的內心，深刻地感受到埋藏在我心裏面的痛。其中一句對白：我真係好辛苦。那種心痛實實在在，眼淚也忍不住在大家面前流下。沒有一點修飾，把自己內心打開。也許演戲是我的職業，也是治療我內心的靈丹妙藥。」

此外，Danny還表示很感謝第一次演戲的好拍檔倪樂琳（Elly），認為她對文字的理解，情感表達，在短短數分鐘內打動了他，兩人的精彩合作引來不少粉絲留言：「我被你們感動」、「好想睇晒全部。」