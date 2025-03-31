金秀賢下午3點半舉行記者會發表立場　不設傳媒提問

韓片《殺手代父》的女星金賽綸於上月16日，在男星金秀賢37歲生日當天自殺離世，終年24歲。而金秀賢於本月10日，驚爆於2015年與當時年僅15歲的金賽綸交往6年。金秀賢所屬事務所Gold Medalist於本月14日發聲明，承認金秀賢與已故女星金賽綸的戀情，但強調兩人是在女方成年後的2019年夏天開始交往，及至2020年秋天分手。遺屬不斷透過影片平台《橫豎研究所》公開兩人早於2016年拍拖的照片及視頻，並要求金秀賢承認兩人交往6年，及公開道歉。

沉默半個月的金秀賢，昨晚（30日）緊急透過事務所公布將於今日（31日）下午韓國時間4時半（即香港時間3時半），在法律代理人陪同下，在首爾舉行記者會，就其曾與已故女星金賽綸交往一事表明立場。這將是金秀賢爆出與未成年金賽綸交往爭議後，時隔21天公開露面表態，但事務所事先聲明屆時金秀賢只會親自發表立場，不會接受媒體提問。

有韓媒指不設媒體發問的記者會並不常見，質疑金秀賢是否能夠釐清爭議，還列出過往曾爆出手機偷拍性愛片風波的鄭俊英，以及涉毒的朴有天亦曾舉行不設提問的記者會，但兩人在醜聞後均無法翻身。

此外，曾於2017年與金秀賢合作「19禁」韓片《Real》的女星Sulli，於2019年自殺離世，其胞兄日前質問金秀賢為何強迫妹妹拍攝露點床戲，並要求他回應。他連日來在社交網發文狙擊金秀賢，今日再留言：「把數十位記者喊到現場，卻不設提問，這也叫記者會？那我也來當藝人，別的不說，記者會，我肯定比你做得好。」