海上藍寶石　Magnate Megayacht 80

象徵潔淨、平和、高貴、莊嚴的藍色，總是令人想起無邊無際的天空與深不可測的海洋，若然有一艘藍艇於晴空下劃破大海的平靜，三者融爲一體，那幅構圖是何等幽美！今次介紹的概念遊艇「Magnate Megayacht 80」，身上散發出迷人的藍調，猶如給大海戴上一枚時尚又耀眼的藍寶石！

輪廓優美

長80米、寬14米的「Magnate Megayacht 80」，出自波蘭設計師Łukasz Myszyński之手，其設計受經典的復古美學啟發，並以現代風格重新詮釋。

先由外觀說起，呈流線設計的船體，像一件藝術雕塑，線條優美如海浪，用上深邃的普魯士藍（Prussian blue）為主色，可與大海完美融合，配合表面的拋光處理，在陽光照耀下，散發出迷人光澤，看似一枚在海上流動的藍寶石。添加了玫瑰金色作點綴的上層結構，層次分明，每層都比下層略微向後傾斜，並設有玻璃舷牆，從而創造出寬敞、開揚的活動空間。

設施齊全

「Magnate Megayacht 80」的內部設計同樣令人驚艷，走現代簡約風格，以淺色為主調，天花、牆身、支柱均見米色大理石，看起來極具質感與氣派，配合落地玻璃窗引入自然光，令室內空間顯得更明亮開揚。

遊艇分設4層甲板，最多可容納12位客人，並號稱配備100米以上超級遊艇應有的豪華設施，如直升機停機坪、無邊泳池、高級餐廳、戶外影院等，其中位於底層甲板的海灘俱樂部，異常寬敞，配備瑜伽區、陳列櫥櫃（用於展示藝術品與名錶）、酒吧、廚房和水上運動設施（用於潛水與衝浪）；最頂層則為船主的專屬領域，除了睡床外，還有私人露台、按摩浴缸等豪華設施。