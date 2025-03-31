與莎士比亞妻子同名同姓？安妮希芙威老公被網民懷疑係莎士比亞轉世

英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的妻子安妮哈瑟維（Anne Hathaway），他於18歲時與年紀比他大8年的她奉子成婚，他們共育有3名子女。他們至死不渝的愛情長達34年之久直至1616年莎翁離世。莎翁曾於寫給愛妻的情信中說過：「生命太苦短不能只愛你一次，我保證下輩子一定會去找你。」而最近有網民再次掀起一個流傳多年的「熱話」就是美國電影監製Adam Shulman（即美國女星安妮希芙威老公）其實是莎翁的轉世，所以連妻子都與莎翁愛妻同名同姓！

而網民更將莎翁的面相與安妮老公Adam作比較，並指2人的樣貌十分相似！其實有關這個「莎翁」延續「隔世未了情」的說法早於2012年已開始掀起網民熱切討論，而2018年又再度被提出。雖然說法聽落好離奇，但很多網民仍然對此深信不疑，更有網民認為莎翁轉世的說法好浪漫，更有網民懷疑莎翁是「穿越時空的旅人」，更有網民推斷安妮希芙威正是莎翁妻子，長生不老活過幾世紀再嫁給莎士比亞。其實，安妮希芙威曾經在訪談中對自己的名字解釋過，證實他的父母是依照莎士比亞妻子名字為她取名。