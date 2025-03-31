張曦雯街頭開工被捕獲　突變「五五身」有原因？

無綫花旦張曦雯（Kelly）自華姐冠軍入行以來，其高挑身材和精緻五官備受矚目。近年她轉戰拍劇，演技日趨成熟，年初憑藉劇集《白色強人》中「宋翹」一角奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成功躋身「視后」之列；而工作方面更是接踵而來，剛才完成新劇《模仿人生》，隨即又投入另一部醫療劇《俠醫》的緊密拍攝。她近日在鬧市拍攝《俠醫》時更被網民野生捕獲。

Kelly日前與馬貫東在鬧市為新劇《俠醫》拍攝時，被網民野生捕獲，該網民透露二人在一間小藥房取景，來來回回走好幾趟。不過對比平淡的畫面，Kelly的穿搭竟意外引起熱議。劇中飾演事業型女性的她，電了一頭捲髮，上身以行政套裝示人，展現幹練氣質，但下半身卻搭配黑絲襪和「踩踭」運動鞋，整體造型顯得格格不入，更意外令她的身材頓變「五五身」，與平日模特兒般的修長身形成強烈反差。

生圖曝光後，迅速引發網民熱烈討論，不少人留言表示：「她的鞋怎麼回事？」、「平時看瘦瘦的，這樣看小腿和我一樣粗」、「曦雯這身穿搭把她的身材完全弱化了，五五分既視感啊」、「怎麼把張曦雯拍成1.5m」不過，也有網民為她解畫，猜測可能是拍攝需求：「估計是拍上半身不拍下半身，所以才這樣穿的」、「全世界都喺咁，唔拍全身就唔着高踭鞋」，甚至幽默說可能是為遷就對手：「因為着埋高踭就會明顯高過後面嘅馬貫東。」、「張曦雯為了遷就馬貫東身高嗎」，馬貫東可謂躺着中槍，認真無辜。