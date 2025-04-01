張慧儀養子被指似富商　嬲爆指Hanson非私生子：可驗DNA

藝人張慧儀早前被捲入「女星劈腿六富商生私生子」風波，日前她接受網上節目訪問時，激動回應不滿被影射。日前，網台再上載另一條訪問影片，當中張慧儀強調沒有被富豪包養，強調養子Hanson並非私生子，更願意去驗DNA以證仔仔清白。

張慧儀當年到孤兒院做義工而遇上養子Hanson，她表示當時自己突然很想做媽媽，加上Hanson有先天性心臟病，覺得他很難有人領養，因而產生憐憫之心，遂決定以單親身份領養Hanson。Hanson即將21歲，張慧儀坦言兩人互相改變對方一生，又感謝Hanson為她擋走不少爛桃花：「呢個小朋友唔係一個負累，佢反而幫我過濾一啲唔適合嘅，唔好再浪費時間，如果真係愛你嘅人，佢會接受你所有嘢。」

張慧儀提到劈腿富商傳聞在內地社交網瘋傳，甚至有人指養子Hanson的樣子與某富商似樣等，更曾有人於留言區寫下張慧儀就是與六位富豪交往並未婚生子的女星，張慧儀即嬲爆警告：「不要再製造謠言」及後，對方亦立即刪除留言。張慧儀激動表示：「我好認真澄清，呢個（爆料中人）絕對唔係我！我一啲都唔驚，大不了驗DNA。我覺得唔好拎呢啲嘢嚟開玩笑，如果真有其人嘅話，畀大家發掘到呢個人咁又點，大家有冇諗過，對嗰個小朋友係有幾大影響？好好玩咩，好好笑咩？我覺得唔好，到此為止！亦唔需要再去猜測，呢個話題應該到此結束，講呢啲冇意義……何必貪一時口舌之快，講啲嘢影響到人。」