商場購物禮遇 價值近30萬人氣電動車及逾100萬豐富獎品等你拎！

【營業資訊】春暖花開，正是購物好時節。華懋集團驚喜推出「春日狂歡購物節」，旗下9大商場連同中環街市呈獻兩大購物禮遇。由即日起至4月27日期間，顧客於如心廣場、D·PARK 愉景新城、中環街市、順福糧倉、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場或巴黎倫敦紐約戲院購物中心消費滿 HK$200，即可參加「春日狂歡大抽獎」，贏取總值超過港幣一百萬豐富獎品！頭獎得主可以贏得價值近30萬元的最新 Dongfeng Forthing Friday人氣電動SUV、二至四獎為大灣區航空亞洲熱門城市雙人來回機票、五獎為100萬如心賞 CCG Hearts 積分。其他獎品包括精選人氣家電、餐飲現金券、專業美容按摩療程、超市禮券等等，買得愈多，中獎機會愈大，心動不如行動，立即前來掃貨！

此外，活動期間更推出「春日狂歡消費賞」，顧客只需消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$350如心賞商場電子現金券，讓你慳得更多，盡享購物樂趣！

「春日狂歡大抽獎」頭獎贏取人氣電動SUV、亞洲航線雙人來回機票

活動送上連串消費驚喜！由即日起至 4 月 27 日，顧客只須登記成為如心賞 CCG Hearts 會員，在推廣期內任何一天，以電子貨幣消費滿 HK$200，並上載發票至如心賞CCG Hearts APP，即可獲取一次抽獎機會，消費次數愈多，中獎機會愈大！

想換新車？還是想來一趟說走就走的旅行？今次大抽獎合共派超過 3,000 份豐富獎品，當中包括頭獎最新 Dongfeng Forthing Friday人氣電動SUV，價值近30萬元；二至四獎為日本德島、泰國曼谷或台北雙人來回機票（合共4 份）；五獎為 100 萬如心賞CCG Hearts積分，積分可以兌換華懋集團旗下商場及酒店的不同禮遇，價值逾HK$6,000；而其他獎品包括ZANUSSI 金章28L 壓縮式抽濕機、Philips 飛利浦 RO 純淨飲水機、TOSOT大松牌 3D 空氣循環遙控冷風扇、專業美容按摩療程、餐飲現金券及百佳超市禮券等等，萬勿錯過！