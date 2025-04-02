《混沌少年時》打人十大點播率　英揆公開支持全國學校播放

Netfilx英國新劇《混沌少年時》（Adolescence）於上月中推出以來大受歡迎，Netflix昨日公布劇集上架半個月點播觀看的次數已高達9,970萬次，擊敗另一神劇《怪奇物語3》（Stranger Things 3）而成為Netflix最受歡迎的英語劇集第9位，並同時將劇集《柏捷頓家族：名門韻事2》（Bridgerton 2）擠出10大位置。目前Netflix劇集《星期三》（Wednesday）仍然以2.52億次點播次數穩佔冠軍位置。

《混沌少年時》大獲好評兼收視高企之外，亦同時掀起話題令人關注英國青少年的問題。故事講述13歲少年占美（Jamie Miller）因涉嫌殺害同校女學生凱蒂（Katie）而被逮捕的事件。英國首相施紀賢（Keir Starmer）早前亦透露自己最近與家人一同觀看，他周一（31日）與《混》主創在倫敦首相府會面，席上Netflix高層提倡在全英國的中學以串流形式免費播放該劇，對此英揆亦表示支持。

而譚詠麟日前亦於微博推薦《混》：「最近看了一套英國劇集（混沌少年時）覺得非常適合為人父母者觀看👍。故事發人深省講述現今父母大多不懂時下青少年甚至乎小學生的心態🤷🏻‍♂️片中發出的訊息非常有意義🧐導演安排每一集的重要橋段非常恰當👌每集都值得發人深省🤔劇中每位演員演出非常自然🤞每個角色都恰如其分值得一看。」