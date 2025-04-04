大S留給女兒珠寶傳遭拍賣　S媽怒轟矛頭直指呢個人

台灣女星大S（徐熙媛）2月在日本逝世，S家至今仍難以接受事實。最近，網上流傳一則消息指：「大S留給女兒的珠寶紀念品，現身外國拍賣行，黃春梅、小S、具俊曄3人遭質疑」。

從網上的相片來看，珠寶似是國際時尚品牌的出品。事件曝光後媒體求證S媽（黃春梅），S媽看了後發火動怒，怒轟1人表示：「早就料到他會如此。」還說：「早就料到他會如此，我一生為孩子，如今一毛都輪不到我！我都沒想到要分甚麼，邪惡的人腦袋瓜子，我無法理解。」S媽無奈地認為：「我女兒與你們幾乎共同成長！想必你們都聽過，她賺錢就是要養我，如今，只是沒有留在紙上，我只能聽法律安排！」她口中的這個「他」，網民估計是與大S前夫汪小菲有關。

另外，徐熙娣（小S）因為仍大S離世受到很大打擊，心情仍能平復。據悉，近日再有客戶重金禮聘誠邀小S「出山」，活動酬勞費更以千萬新台幣計算，然而最終她依然以「狀態不佳」婉拒。由於這已是月內第3次推掉高額工作合約，令外界對小S的心理壯態引起猜測。有圈中人士表示，目前小S何時重返螢幕仍是未知之數，若她年內仍「消失」的話，其主持地位恐被新生代取代。

此外，據知S家人每周固定找一天與具俊曄吃飯，除了代替大S照顧對方外，也作為彼此療傷。而小S與S媽心情雖已有平復，但對於有心人士的中傷還會生氣。而具俊曄的韓籍好友麥可已在台灣逗留了2個月陪伴，S家人很欣慰具俊曄能有一位這麼好的兄弟。