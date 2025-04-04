【文藝好去處】民族音樂大師彭修文　香港中樂團演奏三首經典作品致敬

【特約報道】有留意開中國文化音樂定必認識民族音樂大師彭修文，是中國當代民族音樂的奠基人之一，曾創作及改編超過四百首作品，建立「彭修文模式」的中國民族樂隊。香港中樂團將於4月11日及12日舉行一連兩場「彭修文作品專場 II —— 圖畫展覽會與秦．兵馬俑」，呈獻彭修文三首經典之作，包括其改編的《圖畫展覽會》與《春江花月夜》，以及原創民族管弦樂鉅作幻想曲《秦．兵馬俑》，向這位影響深遠的中國民族音樂大師致敬。

音樂會由藝術總監及終身指揮閻惠昌擔任指揮，將演奏彭修文改編的《圖畫展覽會》，這部原為俄國作曲家穆索斯基（Modest Mussorgsky）所作的鋼琴組曲，經法國作曲家拉威爾（Maurice Ravel）改編為交響樂後廣為流傳。彭修文則以民族管弦樂全新詮釋，運用二胡、高胡、琵琶等樂器描繪音樂畫面，帶領觀眾漫步展覽會，讓觀眾透過中國樂器重新感受畫作的躍動與張力。

此外，亦會演奏彭修文把古曲重新編曲的《春江花月夜》；及彭修文於1984年創作的民族管弦樂作品幻想曲《秦．兵馬俑》，作品曾登上多個世界級音樂殿堂包括阿姆斯特丹音樂廳、倫敦皇家節日音樂廳、甘迺迪表演藝術中心等著名音樂殿堂演出，獲海外內樂迷讚譽，印證彭修文作品的跨文化吸引力。

共創世界紀錄 累計最多人體驗環保胡琴系列

音樂會最特別為邀請觀眾見證可持續發展世界紀錄的誕生，香港中樂團將於4月11日與全場觀眾攜手挑戰「累計最多人體驗環保胡琴系列」之紀錄，推動環保樂器的發展，及喚醒大眾關注氣候暖化的問題。樂團將於音樂會入口設置「環保胡琴系列」展區，向大眾介紹環保胡琴的研發，讓觀眾近距離欣賞並親身體驗這套由香港中樂團歷時20年研發的環保樂器，見證樂團如何結合藝術與科技，為中樂開創可持續發展的新時代。