衛詩雅出場費直衝7位數　謙稱多缺點：想以舊價幫客手

影后衛詩雅（Michelle）入行17年，終憑主演電影《破‧地獄》獲得關注，目前人氣飆升之餘，身價更早已不同往日。據悉善於利用自己社交帳號幫廣告商拍片推高生意額的她，近日獲國際品牌誠邀出席活動或站台，出場費已直衝7位數港元起跳，依然應接不暇。

對於被傳身價倍數級躍升，Michelle日前回應時謙稱：「邊有咁誇張呀？（不過話妳份人好有義氣，知道香港依家經濟唔好，好多時都願以舊價幫客手。）坦白講，公司當然有調整啦，但我成日堅持話唔好，尤其某啲工作，好似有幾個舊客戶喺我未好嘅時候就開始合作，真係好多謝佢哋，當然希望日後繼續保持關係啦。」

Michelle又打趣自評「缺點」謂﹕「有時出席啲時裝活動，覺得自己唔夠高，又唔夠時尚，但大家都願望打造我，好感恩。（嚟緊仲想代言啲乜？）好似汽車未有代言，我揸車技術都唔錯㗎，哈哈！其實我想廚具品牌合作，因為嚟緊我想鑽研廚技。（煮嘢畀老公食？）係，結咗婚都冇時間下過廚，只係算焗過一次豬扒飯畀佢食。（報烹飪班？）上網學就得啦，有心就學到喇。（想做個稱職嘅周師奶？）我希望將每個人生角色都盡量做好去。」