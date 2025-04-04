許廷鏗認與欣宜飯敍　抑鬱兼秘密產子傳聞佢咁答

歌手許廷鏗(Alfred)現身尖沙咀文化中心為香港流行文化節擔任開幕嘉賓，重新演繹多首喜劇電影歌曲，精彩表演引得全場大笑。其中最吸睛的表演當然是《相逢何必曾相識》，Alfred以一口閩南話和舞步完美還原出周星馳在《家有囍事》中的演出，Alfred受訪時坦言原本只模仿星爺的唱腔，後來越唱越大膽便建議加上肢體動作，結果出來的效果很好。

他表示這次表演只練習了很短時間，而當中有許多經典歌曲，很容易記錯前後段落的歌詞，加上有五六首歌曲，所以花了很長時間去記歌詞。他最後亦獻上歌曲《演員的自我修養》作完結，他指選擇這首歌的原因是在創作這首歌的當時，自己尚沒有演過戲，很想去體驗吓，然後這次演出就派上用場了，同時亦用這首歌來多謝和致敬香港的喜劇演員，帶來很多經典作品。

Alfred直言自己對喜劇很感興趣，笑稱自己自帶喜感但不知道是否能應用到演喜劇上，最想和周星馳合作喜劇。問到Alfred最喜歡哪一套港產喜劇，他笑答《嚦咕嚦咕新年財》，亦指最近都有與肥仔、Jer等朋友玩台灣牌，並大爆：「佢哋身上啲衫都係我送俾佢哋，即係我比較新手，肥仔好勁㗎，係麻雀刑警，會捉邊個打牌方向唔啱啲規矩錯，（咁你咪成日比佢捉？）我又唔算喎，我算係有規有矩，但係佢（肥仔）成日搬龍門，有時得有時又唔得，我咪輸佢搬龍門。」

此外，他透露即將在4月中推出新歌，因為希望在4月尾生日之前推出給觀眾，亦會在4月尾前到日本十多天拍攝MV，對於最近外地發生的天災，他指媽媽都有擔心他，希望大家集氣他平安，會密切留意情況。而有關好友欣宜被傳抑鬱或秘密產子，他則表示以他所知兩者皆不是，間中亦有與她飯敍，她情況正常，之後有甚麼新消息會叫她update大家，最後補充希望鄧小巧演出順利。

另外，女團Beanies成員張天穎（Jaime）和黃健怡（Winky)現身尖沙咀文化中心為香港流行文化節作宣傳，歌手林一峰、林愷鈴、音樂人朱芸編則為音樂嘉年華明後兩日的表演綵排。

Winky指從小便喜歡老夫子，因為他衣櫃都是同一套衣服，而Jaime兒時便和弟弟收藏了很多老夫子漫畫，兩人被笑稱有機會在演唱會上嘗試cosplay老夫子的角色。她們現場體驗了手作紗線活動，以十多秒速度分別織了頭繩和手繩。問到Jamie會唔會織返條情侶繩比男友Anson bean，她笑答：「我驚佢整唔見，（咁有無親手整過嘢食比佢？）其實好簡單雞胸囉，之前情人節都整過好好食嘅意粉，（會唔會再整多首歌比佢？）睇吓佢點對我囉，對我好咪整多啲囉。」

此外，她們透露即將推出團歌，曲風是較甜蜜可愛的，但歌詞卻很有深度，相當有反差感。而在單曲方面，Jamie表示最近出了一首英文新歌，而Winky之後亦會推出新單曲。獲封為二胡才子的朱芸編，在舞台上分享自己首次將二胡和beatbox結合來音樂表演，是一個新嘗試，他亦表示自己為《破地獄》做配樂時要考慮如何配合二胡和道教音樂，而片長144分鐘的《哪吒之魔童鬧海》至少有120分鐘打鬥場口，令他在配樂時深感困難。