羅志祥帶老人癡呆症媽媽飛夏威夷尋記憶：我來幫她記

台灣舞王羅志祥（小豬）最近親口證實媽媽罹患阿茲海默症（別稱老人癡呆症），母子日前重返羅爸爸生前最後一家三口一同旅遊的地點夏威夷，喚醒不少羅媽媽回憶，小豬感性寫下：「我很希望這段回憶能在她腦海裏留久一點，不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去。」又分享同媽媽喺夏威夷度假影片：「只要找到對的頻率跟節奏，就可以讓整個一切變得很自然。」

孝順嘅小豬同媽咪手牽手逛街、跳舞、游泳，又對鏡頭搞笑，在鏡頭前有許多溫馨互動。小豬不時問羅媽媽開心嗎？只見羅媽媽聽了立刻回應，小豬接着說：「每天開心最重要啦。」羅媽媽亦回應：「對囉，所以你每天都要給我開心。」小豬最後跟羅媽媽說：「甚麼東西忘記沒關係，但每天過得開心才是最重要對不對！」只期盼媽媽能夠過得健康、快樂。雖然媽媽病了，小豬表示：「記憶、回憶，就不用擔心了，全都交給我 我來幫她記着。」

羅志祥經理人向台媒表示：「10年前健康檢查就發現羅媽媽得了阿茲海默症，當時小豬第一時間被嚇到，後來他找了很多醫生看怎麼能延緩她的病症，是因為今年她忘記的速度變快 小豬才想帶羅媽到他們最喜歡的夏威夷玩，只希望讓羅媽媽能開心。」