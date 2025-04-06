章若楠白敬亭CP檔搵銀　樂於繼續「關係」

內地女星章若楠與白敬亭搭檔演出劇集《難哄》後，緋聞傳過沒完沒了，近日二人的工作室社交平台竟換上了「情侶頭貼」。白敬亭工作室近日突改用其身穿黑西裝拍攝的右側臉照，剛巧章若楠工作室亦換上了她身穿黑色禮服拍攝的左側臉照，兩人的服裝及位置看在《難》劇劇迷眼中，自然是完美呼應兼在暗中放閃。

而章若楠近日出任飲料品牌代言人，剛巧白敬亭2月時已開始為該品牌拍廣告，被形容為「情侶代言人」。剛巧日前章若楠日前手機活動，出發前公開的花田美照是用專用相機所拍，白敬亭日前往賞櫻花竟也用上同一型號相機，兩人再被指連興趣都愈走愈相似。活動當天章若楠有感現場溫度極低，讓她被冷到一直發抖，因而被捕捉到超可愛的嘟嘴及閉眼等萌爆表情，有網民不禁留言「羨慕白敬亭﹗」，公然繼續拖白敬亭落水，相信兩人關係似乎短期間也難以釐清。

而事實上自從《難》劇啟播以來，白敬亭與章若楠的「外快收入」搵到盆滿缽滿，飲品及手機等「一概包辦」，近日白敬亭更獲邀出任國際時尚品牌的香水代言人，拍片大談對香水的感覺及要求。由於今次CP配令外界出奇受落，最近甚至開始瘋傳二人二搭拍劇的消息，未知白敬亭正印女友宋軼會否又再打爛醋呈，出招宣示主權。