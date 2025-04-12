朱慧敏大談感情史　遇上老公感到安穩

早前誕下第二胎、迎來兒女雙全幸福人生的藝人朱慧敏，日前坐完月後不久就接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問，她回顧感情經歷，透露因被偷拍令初戀無疾而終：「第一個男朋友係大學同學，我哋20幾歲時重遇再拍拖，當時我已經入行，佢係外地人，嗰時我戀愛大過天，只要有空檔就會飛去見佢。」直至二人在機場被偷拍令戀情承受巨大壓力，她說：「我當時好驚，擔心公司唔高興會影響工作同收入。」而當時的男友亦難以適應，曾要求她外出時戴帽子遮臉，最後感情逐漸出現分歧而分手收場。

朱慧敏自言過往全憑「心口掛住個勇字」，跨越每一個低谷：「我係個長情又心軟嘅人，唔會輕易放棄感情，所以我好少主動提出分手，通常都係人哋提出分手。」又謂曾花兩年時間沉澱自己，潛心學習哲學、佛法，參與義工活動，藉以平靜內心，重新規劃人生，至於遇上丈夫陳醫生，令她感到安穩。

談及丈夫時，朱慧敏即面露幸福笑容，指丈夫的戀愛經驗不多，自己是他的第二任女朋友，她謂：「佢30歲先第一次拍拖，我問佢點睇我同演藝圈，佢回答說︰『我愛你，喜歡你就足夠了』。」而最令她感動是，當坦白告之自己的感情經歷後，對方毫不介懷：「佢話每個人都有過去，而過去嘅你成就了現在嘅你。我喜歡現在嘅你，都接受過去嘅你。」同時大讚婆婆前衞又開通，會讚她在劇中的三點式泳衣造型凸顯她一副好身材。即將踏入44歲生日的她，感嘆過去幾年生活如夢似幻，直言當20多歲時，未想過在40幾歲時已是兩個孩子的媽媽，覺得一切都是命運的推動。