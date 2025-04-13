海兒Cosplay彌海砂　公開擇偶條件首選係…

「音樂女神」海兒今日（13日）現身金鐘出席大快活新品試食活動，現場品嘗新推出的「神痺辣」咖喱，為配合死神辣椒，她更以一身《死亡筆記》動漫中的角色彌海砂造型亮相，十分吸睛，令粉絲興奮合照留念。

海兒分享自己以前就讀演藝學院時經常光顧大快活，自己屋企樓下亦有一間，已是大快活咖喱的常客。她分享自己的食辣程度會隨她食辣的頻率改變，那一段時間不斷食就會比較能食辣，而從較少辣味食物的英國回港後，便食不到辣。問到會否怕食辣會影響皮膚或聲音，她笑稱飲多些水和不要在表演前食就得。

談到她早前Cosplay了《膽大黨》的角色，她坦言自己雖然十分喜愛看動漫，但因為Cosplay要很認真製作服裝、道具，所以自己在Cosplay方面還是一名新手，之後有機會亦想嘗試Cosplay其他角色。而擇偶方面，她表示會首選興趣相投的，但若另一半沒有看動漫，她亦會引薦很多不同的動漫給他，因為她認為動漫有很多不同的畫風和哲學因素，入面的Storytelling十分之好。

而在音樂方面，她透露即將在5、6月推出第一首廣東歌，現在正在填詞中，歌曲則有關感情，她表示以自己的經歷、價值觀、理念為靈感與製作人溝通，從而誕生出這首歌。此外，她亦透露自己剛剛落實了舞台劇演出，下星期起會開始排練，更分享：「唱歌就係一唱就係嗰首歌，但係舞台劇呢，就係有個Setting有個角色，有對手戲有服裝，係一個更加沉浸式嘅體驗，因為會有更多時間去投入角色同埋Storytelling。」