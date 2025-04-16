袁偉豪曾為搵食當眾全裸　自爆曝光率大減原因

藝人袁偉豪（Ben）自從與張寶兒結婚後，獲外界封為「億元駙馬」，不過原來生活上也不算全無沙石！近日他接受資深製作人楊紹鴻訪問，剖白內心世界，自爆事業路上的失意，又透露曾為搵食接下全裸工作。

談到那次當眾全裸，Ben透露：「嗰時我25歲，做啲幕後工作，得閒就搵下兼職，咁啱喺網上見到有啲畫家定期做人體素描，問我有冇興趣。當時拍拖嘅朋友仔性格比較洋化，就鼓勵我去嘗試，咁我又覺得人生係要多啲經驗，所以就膽粗粗去試。」首次當人體素描的模特兒，Ben直言起初感覺尷尬：「放低背囊就開始除衫，去到嗰個位已經番唔到轉頭，咁都有咕𠱸遮下啲重要部位嘅，但畫咗5分鐘之後我覺得對佢哋唔係太尊重，所以就放開放鬆，隨便畫囉！」

對於近年似乎曝光率減少，Ben不禁直言：「以前我好多嘢做，因為我拚搏，去到公司想擺我去另一個位置，我又跟住去做，但係去到公司轉高層、轉格局嘅時間，我又冇咗個班人搵我做嘢，重新要再去建立…呢5、6年我係好少喺電視出現，因為由本地公司製作，開始去到同內地合拍，一年開一兩套，或者係兩年先拍一套，咁大家咪少咗見我囉！」