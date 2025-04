藝人甄子丹與太太汪詩詩結婚逾20年,二人與一對子女甄濟如(Jasmine)及甄濟嘉(James)生活融洽有愛。前日(21日)是汪詩詩的44歲生日,子丹出POST替太太慶生,除了PO了錫錫太太的合照外,更配文:「我最美麗的太太,生日快樂哦!」果然是寵妻最強。

而女兒Jasmine昨日亦有PO出與媽媽詩詩於外地旅行照片,二人分別戴上牛仔帽,Jasmine穿着白色Lace通花性感裝束,更配搭了一對短Boot,青春可人,至於詩詩亦不被囡囡專美,穿着有型背心襯短牛仔褲的她,配搭一對牛仔靴,大騷長腿,相當有型,Jasmine亦於社交網限時動態中PO了媽媽的相片,配文:「you are the best mother ever love you mama」。