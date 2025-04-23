黃又南拍攝被蟻爬上身　孖鄧月平瞓棺材又辣又㷫

演員黃又南與鄧月平（Larine）演出的短片《甜酸苦＿》及黃梓樂的《從前有座山》獲參展「第27屆意大利烏甸尼遠東電影節」作世界首映。又南與Larine演出的短片以柳州當地經典小吃「螺螄粉」為題，展現當地獨特風土人情。

飾演螺絲粉店太子爺的又南拍攝都相當大犧牲，劇組準備了十多隻會咬人的蟻后爬在他的身上。另一場與Larine情到濃時更一齊瞓入柳州木棺材，導演還要加料在棺木內放入辣椒，又南笑言「有苦自己知」：「因為我冇着上身衫，雖然已經刮走辣椒籽，但我背脊依然覺得又辣又㷫，非常難忘！」而Larine第一次去柳州拍攝，飾演街市小販：「每日拍攝自己都好似一個好奇寶寶，而柳州和香港的感覺很不同，我個人來說很喜歡柳州的街市，很喜歡這種充滿本地生活氣息的市集」。

黃梓樂則演繹小學生們在暑假最後一天尋找足球場的故事，回想起拍攝時難忘經歷：「第一天拍攝因為正值暑假，天氣非常炎熱，我要穿着一件厚厚的Freeze外套拍攝，結果當日中暑，又暈又嘔。另外，我又好鍾意今次造型，演嘅係唐三藏，簡單服裝就做到經典角色感覺。本身好喜歡《西遊記》，所以拍攝過程對我來說好有投入感。」