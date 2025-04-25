謝霆鋒啟德首場引爆半個娛樂圈　容祖兒棄養聲大嗌喪跳

歌手謝霆鋒久違香港舞台25年，尋晚（24日）於啟德體育園開唱，成亞洲第一人，更不惜工本斥資2,000萬打造舞台機關，又先後登上3層樓高的巨型鐵球及移動的舞台機關頂獻唱，令全場陷入瘋狂。今次個唱首場已掀起集體回憶，多次全場大合唱之外，全晚唱足29首金曲，亦喚起萬人青春回憶，需求遠超供應，難怪個唱門票極速售罄。霆鋒是此演出冇換過衫、冇嘉賓，一人獨撐全場，4萬幾人同樣超盡興，High爆全程！

男神難得開騷，自然吸引到大批圈中人去朝聖，半個娛樂圈嘅人都到場一睹男神風采，當中就有好友容祖兒、蔡卓妍、關智斌、高海寧、莊思敏、蔡潔、MIRROR成員Anson Kong、Stanley、Jer、Jeremy、Alton、任達華、Gin Lee（李幸倪）、泳兒、VIVA、洪永城夫婦、沈震軒、周柏豪等，星光熠熠。

容祖兒晒出同蔡卓妍等合照，留言直指為咗男神而養聲失敗，因為佢本身以為今個禮拜唔使去澳門開騷，可以唞吓把聲，點不知因為霆鋒騷而嗌到差啲失聲，仲同霆鋒講唔好以為淨係佢喺台上唱到索氣，佢哋喺做觀眾都爭啲跟唱到斷氣：「全晚又激動又感動，我都唔知自己想點😂🥹😛🤣🥰😍😘🤩想當日第一次聽無聲仿有聲 我只係剛剛加入公司小丫頭 見到你個背影都畀你嚇親 但係總結咁多年後 你係我見過最好嘅男人之一 經過咗今晚全場觀眾為你歡呼喝采 相信大家等了25年都值得！我哋一家人為你驕傲！唯一不滿意就係你明明應承咗我哋唱嘅……《壞習慣》究竟去咗邊呢？呢個壞習慣要改啦⋯⋯❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥」

高海寧亦有晒出睇騷時大合照片，當中開金口《玉蝴蝶》等金曲，連沈震軒都話自己由頭跟唱到尾，首首都識唱，藝人們都投入到不能自我，聽到前奏都要跟住唱，霆鋒魅力沒法擋。