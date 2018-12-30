渣打香港明年2月上調股票交易服務佣金

對於小額投資者，「股票佣金」固然是愈低愈好，但渣打(香港)將於2019年2月18日起，對股票交易的服務加價。



該行對於透過網上銀行及應用程式進行的香港股票交易，佣金雖然維持於0.2%，惟將取消「不設最低佣金」，並增設每宗最低佣金收費50元，而透過股票熱線進行的交易，最低佣金則由100元上調至150元，加幅高達五成。



合資格的「滬股通」及「深股通」股票，網上銀行進行的交易則為0.2%，每宗最低佣金45元人民幣，透過熱線的交易收費則由100元人民幣，上調至135元人民幣。



至於辦理未領取權益的手續費，每宗收費由150元倍升至300元，以人民幣計，則由125元人民幣大幅上調至270元人民幣，而另加股息款額最低收費則由15港元加到30港元，或由12元人民幣加至27元人民幣；財務諮詢函件每份收費升至300元。

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