毋懼貿易戰　玩具反斗城亞洲將增60分店

玩具反斗城將繼續擴張亞洲市場，該公司大中華及東南亞地區首席商務官何楚嫣表示，本月底將在旺角新世紀廣場開設香港第14間分店，亦會重點發展電商產品技術，及將於亞洲區內開設60間店舖，分別位於日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等國家，並主攻中國市場。



雖然中美貿易戰為全球經濟帶來不明朗影響，但她並不擔心香港玩具零售業，並對前景抱樂觀態度。她補充，目前玩具種類加入不同元素及款式，例如學習、電子科技等，因此仍相信父母願意為其子女購買玩具。



玩具反斗城將由即日起至30日，於海港城分店舉行「Toy Fair 2019」，區內設不同產品試玩體驗區，相信可吸引人流及購買意欲。

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